TÜİK, 2022 yılı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, işsizlik 2022 yılında yüzde 10,4 olarak kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2022 yılında işsizlik oranı yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.

15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık azalış ile ,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,9 iken kadınlarda ise ,4 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık artış ile %47,5 oldu. Bu oran erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %30,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,4, kadınlarda ise %35,1 oldu.

İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRB2 (VAN, MUŞ, BİTLİS, HAKKARİ) OLDU

İşsizlik oranı en yüksek bölge ,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranı en düşük bölge %6,2 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) OLDU

En yüksek istihdam oranı %54,1 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise %33,8 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) OLDU

En yüksek işgücüne katılma oranı %58,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise %41,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.