Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 50,79, aylık ise yüzde 2,14 oranında arttıANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nde Mayıs ayına ilişkin verileri açıkladı.

Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,79 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 120,64 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde1,22 artış, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,01 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,95 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüze 6,72 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,51 artış ve tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,82 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,87 ile lifli bitkiler ve yüzde 39,57 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, 9,64 ile yağlı meyveler ve 5,00 ile çeltik oldu.

YUMURTA DÜŞÜŞTE!

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Buna göre bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 7,68 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 0,08 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise ,67 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve ,91 ile lifli bitkiler oldu.