TÜİK ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) arasında istatistik alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve teknik yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik iş birliği yapılmasını içeren mutabakat zaptı Ankara'da imzalandı.ANKARA (İGFA) - TİKA'nın Ankara da bulunan merkezinde düzenlenen imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar, TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ve iki kurumu temsilen heyetler katıldı.

İmzalanan protokol ile iki kurum arasında uzun yıllardır devam eden iş birliği sürecinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenirken, istatistik kapasitelerini geliştirmek ve güçlendirmek isteyen ülkelerle teknik iş birliğinin sağlanması da amaçlandı.

Ayrıca protokol kapsamında yurt içi ve yurt dışı eğitim programları, çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar gibi ortak etkinlikler gerçekleştirilecek.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar imza töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan mutabakat zaptını kurumlar arasındaki iş birliğini güçlendirme açısından değerli bulduklarını ifade ederek, bu anlaşmanın iki kurumun bilgi ve tecrübesinin uluslararası alanda daha etkin ve verimli bir şekilde faydalanıcı ülkelere aktarılacağını belirtti. TİKA Başkanı Kayalar ayrıca, anlaşmanın iki kurum arasında mevcut iş birliğini ve dostluğu daha da ileriye taşıyacağına inandığını ifade etti. Kurum Başkanı Çetinkaya ise; iki kurum arasında imzalanan mutabakattan duyduğu memnuniyeti belirterek, istatistik alanında ülkemizin bilgi ve tecrübesini ulusal istatistik sistemlerini geliştirmek isteyen ülkelere aktarmak amacıyla ortak proje ve faaliyetlerin gerçekleştirileceğini söyledi.

Protokol kapsamında TİKA ve TÜİK iş birliğinde, istatistik alanında ikili ilişkilerin ve teknik iş birliği imkânlarının geliştirilmesi amacıyla faydalanıcı ülkelere karşılıklı belirlenen konularda, teknik bilgi birikiminin aktarılması ve iş birliğinin geliştirilmesi hedeflendi. Bu anlamda, teknik iş birliği sağlanacak ülkelerin istatistik hizmetlerinin kurumsal çerçevesinin geliştirilmesinde ve dijital dönüşümün sağlanmasında, istatistiğin çeşitli alanlarında uluslararası standartlara uygun veri toplama, işleme ve yayımlama yöntemlerinin geliştirilmesinde, iki kurumun iş birliğinin büyük önem taşıdığı belirtildi.