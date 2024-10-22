Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. TÜİK'in Motorlu Kara Taşıtları'nda son verilere göre, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 30 milyon 678 bin 293 oldu.ANKARA (İGFA)- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları'nı yayımladı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 arttı.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 30 milyon 678 bin 293 oldu.

Eylül ayında 992 bin 171 adet taşıtın devri yapıldı. 62 bin 677 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldığı Eylül'de otomobillerin yüzde 12,0'ı Renault, yüzde 8,9'u Fiat, yüzde 6,6'sı Volkswagen, yüzde 5,5'i Toyota, yüzde 5,5'i Hyundai, yüzde 5,5'i Opel, yüzde 4,9'u Skoda, yüzde 4,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 4,5'i Peugeot, yüzde 4,0'ı BMW, yüzde 3,6'sı Citroen, yüzde 3,5'i Dacia, yüzde 3,3'ü Nissan, yüzde 3,1'i Kia, yüzde 3,1'i Honda, yüzde 2,9'u Chery, yüzde 2,3'ü Ford, yüzde 1,8'i Audi, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 1,1'i Mini ve yüzde 11,9'u diğer(2) markalardan oluştu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE 1 MİLYON 961 BİN 456 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 adet artış gerçekleşti.

Bu arada Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 63,1'i benzin yakıtlı olup, aynı dönemdeki otomobillerin 288 bin 615'i gri renkli olduğu belirlendi.