Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirerek, TÜİK kabak tadı veriyor, dedi.ANKARA (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi..

Kuruoğlu açıklamasında, ENAG'a göre enflasyon eylül ayında, yüzde 5,34 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 88,63 olduğuna dikkati çekerek, "İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre ise eylül enflasyonu, yüzde 3,9 artarken, yıllık artış yüzde 59,18 olarak gerçekleşti. TÜİK ise, eylül ayı enflasyonunu yüzde 2,97, yıllık enflasyonu ise yüzde 49,38 olarak açıkladı. Bakan Sayın Mehmet Şimşek'in her günkü "Enflasyon düşecek" açıklamaları sonrasında TÜİK'in verilerine hiç şaşırmadık. Ancak bu enflasyon oyununun memura, işçiye, emekliye ve tüm halkımıza maliyeti ortadadır. TÜİK enflasyon oranları üzerinden zam yapıldığı sürece, tüm çalışanların gelirlerinde reel artış bekleyebilmek mümkün değildir" dedi.

"Artık, "Allah'tan korkun, kuldan utanın!" sözünün de bir anlamı kalmamıştır" diyen Kuruoğlu, "Kağıt üzerinde yapılan enflasyon manüplesi sonucu yıllardır girdiğimiz çıkmaz sokaktan kurtuluş yoktur. Halkın büyük çoğunluğu için hiç bir inandırıcılığı ve anlamı kalmayan TÜİK enflasyon rakamları ile zam yapma politikası rafa kalkmadığı sürece rahat bir nefes alabilmek imkansız görünmektedir. Kendi halkının yaşadığı ekonomik sıkıntıları seyreden bir ülke üçüncü dünya ülkeleri arasında bile kalmamıştır. Hür-Sen olarak, tüm bu ayak oyunlarını halkımız adına reddediyor, sebep olanları da, memurumuz, işçimiz, emeklilerimizin ferasetine havale ediyoruz. Bu sonuçtan iktidarın emir eri sarı sendikaların da, iktidarla birlikte büyük sorumluluğu olduğunu, tüm memurlar, işçiler ve emeklilerimize ilan ediyoruz. Eminiz ki bu defa, kurt kışı geçirecek ama yaşadıklarını asla unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.