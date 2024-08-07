TÜİK, Türkiye’nin nüfus artış oranına ilişkin verileri açıkladı. Açıklanan verilerde 2030 yılında Türkiye nüfusu 88 milyon 188 bine kadar çıkacağı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2030 yılına kadar yaşanacak olan nüfus artışıyla ilgili verileri açıkladı.

TÜİK’in geçtiğimiz yıl paylaştığı verilere göre Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 iken yeni verilere göre 2030 yılında ülkemizin nüfusu 88 milyon 188 bine kadar çıkacağı belirtildi.



HANGİ İLLERDE ARTIŞ GÖRÜLECEK TÜİK’in nüfus projeksiyonuna göre artışın 2,8 milyon civarında olacağı tahmin edilerek bu artışın en yoğun olacağı iller de sıralandı.

2030 yılında en çok nüfus artışı tahmin edildiği üzere İstanbul’da yaşanacak. İstanbul’un nüfusu 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bin 457’ye yükselecek.

İkinci sırada en çok nüfus artışı olacak il ise Antalya olarak açıklandı. Antalya’da nüfus 2 milyon 696 bin 249’dan 2 milyon 966 bin kişiye ulaşacak.

Antalya’nın ardından Ankara nüfus artışının en çok yaşanacağı il olacak. Ankara’da nüfus 258 bin 523 kişi artarak 6 milyon 62 bin 5 kişiyi görecek.

Ankara’nın ardından en çok artış olacağı tahmin edilen diğer şehir ise Bursa. Bursa, 214 bin 887 kişi artış gösterecek.