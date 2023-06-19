Tüketici Güven Endeksi Haziran'da yüzde 6,5 oranında azaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Haziran ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksini açıkladı.

Buna göre endeks, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 oldu.

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında 91,1 iken Haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 oldu.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alırken endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.