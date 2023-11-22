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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı verilere göre Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında 74,6 iken Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Ekim ayında 74,6 iken Kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, aylık bazda yüzde 2,7 artışla 61,3 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise Ekim'de 93,2 iken Kasım ayında yüzde 0,6 düşüşle 92,6'ya gerilediği gözlendi.