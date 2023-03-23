TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azalırken, Şubat ayında 82,5 olan endeks, Mart ayında 80,1 olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mart ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmayan Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan endeks sonuçlarına göre, yüzde 2,9 oranında azalan Mart ayında endeks 80,1 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında tüketicilerin maddi durumu artarken, önümüzdeki 12 aylık maddi durum beklentisi ise yüzde 5,5 düştü.