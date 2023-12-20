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Tüketici Hakem Heyetlerine başvurularda 2024 yılı itibariyle parasal değerleri yeniden belirlendi. 2023 yılı için 66 bin lira olan tüketici uyuşmazlığı sınırı, 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 104 bin liraya çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanan başka tebliğle de, 2024 yılında uygulanacak idari para cezaları ve miktarları da belirlendi.ANKARA (İGFA) - 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözüme kavuşturulması amacıyla il merkezlerinde ve belirlenen ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, 1 Ocak 2024’ten itibaren uygulanmak üzere, 2023 yılı için belirlenen % 58,46’lık yeniden değerleme oranına göre tekrar belirlendi.

2024 yılı için değeri 104 bin Türk Lirasının altında bulunan tüketici uyuşmazlıklarında, İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilecek.

İDARİ PARA CEZASI MİKTARLARI

Bu arada yine bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2024 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ'le de yeni yıl itibariyle para cezaları şöyle belirlendi.