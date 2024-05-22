Teknolojinin hızla hayatımıza dahil olmasıyla birlikte, yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlerin satışında da her geçen gün artış yaşanmaya devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Son açıklanan verilere göre; 2024 yılının ilk çeyreğinde yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün alımı yapan tüketiciler, en çok telefon, akıllı saat, tablet ve kablosuz kulaklık tercih etti. Tüketicilerin, daha uygun maliyetli bir seçenek bulmak amacıyla yenilenmiş ikinci el teknolojik ürüne büyük bir ilgi gösterdiğini belirten GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, “Sıfır ürünlerin fiyatı giderek artmaya devam ediyor, bu da tüketicilerin yenilenmiş ikinci el ürüne yönelmesine neden oluyor.” dedi.

Enflasyon, yüksek kur, artan hammadde maliyetleri gibi nedenlerle teknolojik ürünlerin fiyatları artışını sürdürüyor. Artan sıfır teknolojik ürün fiyatları karşısında, 2024 yılının ilk çeyreğinde yenilenmiş ikinci el teknolojik ürün satışı büyümesini sürdürdü. Tüketicilerin en çok akıllı saat alımı gerçekleştirdiğini belirten GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, yıl sonuna kadar satışların daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlerin hem sürdürülebilirlik hem de tasarruf için büyük bir önem taşıdığını belirten GoPlus & Arena Genel Müdür Yardımcısı Tolga İldaşer, “Son 6-7 yıldır ne yazık ki teknolojik ürünlerin fiyatlarında büyük bir artış var. Bu nedenle tüketiciler sıfır ürün almakta zorlanıyor. Alabilse dahi bu fiyatları ödemek istemiyor ve yenilenmiş ikinci el ürünlere yöneliyor. Bu sayede hem tasarruf ediyor hem de sürdürülebilir bir tüketime destek olarak çevre dostu bir kullanım sağlıyor. Özellikle gençler, bu trendin öncüleri arasında yer alıyor. Yıl sonuna kadar bu pazarın daha da büyüyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.