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Reklam Kurulu mevzuata aykırı 162 dosyayı inceledi. Tüketiciyi aldatıcı 141 dosyaya 24 milyon 608 bin 587 lira ceza uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu yılın ilk toplantıısnda tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları inceledi.

İlk toplantısında görüşülen 162 dosyadan 141’i mevzuata aykırı bulan Reklam Kurulu, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 608 bin 587 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Reklam Kurulu, indirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 7 milyon 46 bin 662 lira idari para cezası uygulandı.

Kurul ayrıca, "fiyat bilgisi içeren reklamlar ile indirimli satış reklamları ve ticari uygulamaları hakkında kılavuz" da yapılan değişiklike indirimli satış reklamlarına ilişkin önemli bir ilke kararı aldı. Buna göre kılavuzda; indirimli satış kapsamında değerlendirilmeyen belirlenen mal veya hizmet gruplarında tüketiciye uzun süreli fiyat indirimi hakkı veren indirim kartları, kuponlar, sadakat programları veya tüketicileri gelecekteki satın almalarına yönelik puan birikimine izin veren uygulamaların satışa sunulan mal veya hizmetlerin büyük çoğunluğunu içerecek şekilde indirimli satış uygulaması haline dönüştüğü görüldü.

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarına ilişkin tüketicilerin manipülatif ve aldatıcı uygulamalar kaşrısında korunmasına yönelik denetimlere Reklam Kurulu tarafından aralıksız devam edileceği kaydedildi.