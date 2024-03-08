Öğretmenlere ve sağlık çalışanlarına ulaşım desteği veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bitti mi bitmedi! Memur-Sen dedi ki ‘Bütün memur arkadaşlar yararlansın.’ Ona da tamam diyoruz” diyerek tüm memurlara ulaşım desteği sağladığını söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, din görevlileri ile bir araya geldiği programda müjde üstüne müjde verdi. Diyanet-Sen’in ev sahipliğinde düzenlenen programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Memur-Sen Balıkesir Şube Başkanı Ercan Kurter, Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Altıeylül Belediye Başkan Adayı Mesut Eray, imam, vaiz ve din görevlileri katıldı.

MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE Başkan Yılmaz, “İmam, vaiz ve diyanet görevlisi tüm arkadaşlara Kur’an Kursu hocalarımıza da ulaşım indiriminden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bitti mi bitmedi! Memur-Sen dedi ki ‘bütün memur arkadaşlar yararlansın.’ Ona da tamam diyoruz. Sizler şehre hizmet ediyorsunuz. Sizlerin mutluluğu görevini iyi yapmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi yapmak boynumuzun borcudur” dedi.