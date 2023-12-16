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2023 yılı sona ererken otomotiv sektöründe tüm problemlere rağmen tarihi rekorlar gelmeye başladı. 1 milyon 200 bin satış rakamı ile tüm zamanların rekorunu kıran otomobil piyasası, 2024 yılında ise yüzde 40 daralma bekliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Ege Medya Platformu üyesi gazeteci ve yazarlar ile bir araya gelen Ermat Otomotiv Satış Direktörü Orhan Ekinci, bütün krizlere rağmen 2023 yılında otomobil pazarında tüm zamanların satış rekorlarının kırıldığını söyledi.

İzmir Ege Medya Platformu üyesi gazeteci ve yazarlar sektörel buluşmalar kapsamında Ermat Otomotiv'e misafir oldu. İzmir Ege Medya Platformu Başkanı Ahmet Kaplan moderatörlüğünde gerçekleştirilen buluşmada son zamanların en çok tartışılan otomobil piyasasına ilişkin çarpıcı bilgiler veren Ermat Otomotiv Satış Direktörü Orhan Ekinci, otomobil sektörünün Covid 19, çip krizi, tedarik ve stok sorunu gibi pek çok nedenden dolayı uzun süredir inişli çıkışlı bir yol izlemesine karşın 2023 yılında tüm zamanların satış rekorlarının kırıldığını açıkladı.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN YÜKSEK SATIŞ RAKAMI

Sektöre ve çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Orhan Ekinci, “2023 yılında bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye tarihinin en yüksek satış rakamlarına ulaşıldı. Tarihimiz boyunca bu rakamı görmedik. Ocak - Kasım 2023 tarihleri itibariyle 1 milyon 73 bin sıfır araç satıldı. Aralık 2023 sonu itibariyle araç satışının 1 milyon 200 bini geçmesi bekleniyor. Böyle bir rakamı Türkiye’de ilk kez gördük. Şimdiye kadar Türkiye’de en iyi durumda en yüksek satış adedimiz 960 bini buldu. Oysa bu yıl rekorlar kırıldı. 22 yıldır otomotiv sektöründeyim. Bu satış rakamına ulaşan daha önce böyle bir rekor görmedim. Ancak bu süreçte zaman zaman fiyat kontrolünün kaybolduğu bir tablo da yaşadık. Bunda otomobilin bir yatırım aracı haline gelmesi önemli etken oldu. Diğer taraftan 1,5- 2 yıldan bu yana ertelenen talebinde bu döneme denk gelmesi fiyat artışlarında etken oldu” dedi.

2024’TE YÜZDE 40 DARALMA BEKLENİYOR

Otomobil piyasasında 2024 yılı beklentilerini de paylaşan Orhan Ekinci, “Finans kaynağının darlığı ve kredi faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı arz ve talebin düşeceği öngörüleri var. Dolayısıyla 2023 yılı için 1 milyon 200 bin olması beklenen rakamın 2024 yılında şok bir düşüşle 700 binlere kadar ineceği öngörülüyor. Bu rakamlar bize pazarda gelecek yıl büyük bir daralma yaşanacağını gösteriyor. 2024 yılında pazarda yüzde 40 daralma bekleniyor” açıklamasını yaptı.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ARAÇ SAYISINDA AVRUPA’NIN ÇOK GERİSİNDEYİZ

Artan nüfusla birlikte araç talebinin de arttığını kaydeden Satış Direktörü Orhan Ekinci otomobil piyasasına yönelik yaptığı açıklamalarda şu görüşlere yer verdi:

“Avrupa’da bin kişiye düşen otomobil sayısı 400-500 iken, ülkemizde bin kişiye düşen araç sayısı daha 70-80’lerde seyrediyor. Bu konuda gidilecek çok yol var. Türkiye’de araç pazarı çok büyük potansiyel barındırıyor. Ülke olarak değil 1 milyon 200 bin, 2 milyonu dahi bulabiliriz. Otomobil pazarımızın potansiyeli çok yüksek ama tabi ekonomik dengelerde zorluklar var. Kişi başına düşen araç sayısında Avrupa’ya göre henüz çok gerilerdeyiz.

İZMİR’DE OTOMOTİV PAZARI HIZLI BÜYÜYOR

İzmir’de satılan toplam araç sayısı 2022’de Türkiye pazarının yüzde 5. 67’sine denk geliyordu. Bu yıl ise bu rakamlar yaklaşık olarak yüzde 7’lere kadar yükseldi. Yani Türkiye’de satılan her bir aracın yaklaşık yüzde 7’si İzmir’de satılıyor. Bu rakamın yüksek olması İzmir’in fazla göç almasıyla da bağlantısı var.

TÜRKİYE PAZARI ÇOK BÜYÜK

Türkiye araç pazarı henüz potansiyeline ulaşmış değil. Rakamlara baktığımızda Avrupa’da kişi başına düşen otomobil sayısı 5’te birine ancak geliyor. Türkiye’de kişi başına düzen otomobil sayısı 170’lerde. Avrupa’da ise bu sayı 600’lerde. Burada alınması gereken çok yol var. Türkiye bu anlamda büyük bir potansiyele sahip. Halkımızın otomobile erişimi için bazı destekler gerekiyor. Özel teşvikler ve matrah düzenlemeleri gerekiyor. Şu anda Türkiye’de otomobil vergileri çok yüksek. Devletin en büyük gelir kaynakları otomotiv sektöründen. Ancak bu alanda yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu da bir gerçektir.

DACİA DUSTER TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Türkiye’de çok yakın zamanda Reno’nun en üst düzey yöneticileri tarafından bir toplantı yapıldı. 2027 yılına kadar Reno ve Dacia’nın yol haritası çizildi. 2024 yılında Dacia’nın amiral gemisi Duster modeli Haziran’dan sonra Türkiye’de üretilecek. Bu konuyla ilgili 400 milyon Euro ilave yatırım yapılacak. Marka artık Dacia markasından çıkıp Reno Duster olarak marka ismi değişecek.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA İZMİR’DE BÜYÜK İLGİ VAR

Türkiye’de satılan elektrikli araçlara İzmir’de büyük ilgisi var. İzmirlinin ekonomik yapısı, hayata bakışı, sosyo ekonomik kültürel yapısından kaynaklı olarak bu tür yenilikler İzmir’de çok büyük ilgi görüyor. Dolayısıyla tüm markalarda elektrikli aracın en fazla satıldığı illerin başında İzmir geliyor.

FOSİL YAKITLI ÜRETİM SONA ERECEK

2030-2024 yıllarında fosil yakıtın bitirilmesi yönünde irade var. Bu anlamda Reno ilk elektrikli araç üreten firma oldu. Benzinli mazotlu otomobiller olmayacak. Şu anda elektrikli araçlara çok yoğun ilgi var. Önümüzdeki yıl Türkiye’de satılacak olan araçların yaklaşık yüzde 10’nu elektrikli araç olması bekleniyor.

SATILAN 2. EL ARAÇLARIN YÜZDE 65’İ 15 YAŞ VE ÜSTÜ ARAÇLAR

Türkiye’de Ağustos ayında 3 milyon 500 bin adet noter kanalıyla ikinci el otomobil satışı olmuş. Bu çok ciddi bir rakam. Bu satışın yüzde 65’i 15 yaş ve üstü araçlardan oluşuyor. Bunun ekonomik gelişmelerle ve gelir dağılımı ile yakından ilgisi var. Türkiye’de otomobil pazarının ancak yaklaşık yüzde 20-30’u yenidir. Ağırlık yüksek yaş grubu araçlarda.

TÜRKİYE’DE ŞARZ İSTASYONU ORANI YÜZDE 2

Türkiye’de elektrikli araç başına düşen şarz istasyonu sayısı Avrupa’da 13, Türkiye’de ise bu rakam 2. Ancak Avrupa’da satılan elektrikli araç sayısı Türkiye’nin 13 katı kadar. Şu an için Türkiye’de şarz istasyonu yeterli. Türkiye’de 3.700 Şarz istasyonu var. Birkaç marka da hızlı bir şekilde şarz istasyonu kurmak için çalışmalar yapıyor.

FİYATLAR ARTACAK

Şu anda otomobil almak için doğru zaman. Otomobil fiyatları çok ciddi artacak. Çünkü son 3 ayda stoklar boşaldı. 2024’te sıfırdan başlayalım denildi. Ocak ayında eldeki bu stoklar tamamen bitecek. Dolayısıyla 2024 yılında otomobil fiyatları yüzde 10 ile 15 arasında artacak. Otomobil almak için tam zamanı.

“6 BİN KM KARARININ UZATILMASINI OLUMLU KARŞILIYORUZ”

Otomotiv sektörü olarak biz 6 ay 6 km kararının uzatılmasını olumlu buluyoruz. Çünkü sanal bir fiyat artışı ve spekülasyonlar oluyordu. Bizden otomobil alanlar bizden daha yüksek fiyata satıyordu. Bu sanal fiyat artışları bizi de rahatsız ediyordu. Bu nedenle de biz bu karardan ve bunun uzatılmasından memnuniyet duyduk. Sonuçta Otomotiv sektöründe yaşanan karmaşaya ve fiyat istikrarsızlığına karşı hükümetin bazı kararlar alması mesela 6 ay 6 bin km gibi birtakım sınırlamalar getirmesi sektörümüz tarafından olumlu karşılandı. Bu kararlar sektöre istikrar getirdi.”

TÜRKİYE’DE BİRİNCİ SIRADA

Ermat olarak faaliyetlerinden de bahseden Orhan Ekinci, İzmir’de 9 farklı plazada faaliyet yürüttüklerini kaydederek şöyle devam etti; “3 farklı lokasyonda Reno, Dacia, Cherry, BYD ve Mitsubishi İzmir bayiliklerimiz var. Çiğli, Bornova, Gaziemir merkezlerimiz var. Balçova ve Tire gibi satış noktalarımız var. İzmir merkezli yerel bir firmayız. Türkiye’de en çok Dacia satan firma olarak birinci sıradayız. Türkiye’deki Pazar yapısı ve nüfusa bağlı olarak Reno markası satışında ise ilk 5’te yer alan bir firmayız. BYD yeni bir oyuncu ama Kasım ayında ilk satışı başladı. Yoğun ilgi var. İkinci el otomobil alımı da yapıyoruz. Türkiye’nin en büyük yedek parça toptan satışı yapan markalardan biriyiz. Yedek parça ithalat ve ihracatımız var. Ermat sigorta yatırımımız var.”

Toplantıya Ermat Otomotiv Satış Müdürleri Ece Toprakdeviren, Yiğit Coşkun, Esin Buzkanlı, Serkan Örak ve Tuğba Karaduman’da katılarak kendi alanlarıyla ilgili bilgiler verdiler.