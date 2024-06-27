TÜMEVSİAD Başkanı Murat Yıldız önderliğindeki yönetim kurulu heyeti, TBMM’de AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’yu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Mobil ev ve kooperatif arazileri üreticilerinin yanında olmak ve sektöre güç kazandırmak amacıyla kurulan Tüm Mobil Ev Sanayicileri ve Kooperatifleri Dayanışma Derneği (TÜMEVSİAD), Ankara’ya adeta çıkarma yaptı.

TÜMEVSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız ve beraberindeki yönetim kurulu heyeti, TBMM’de gerçekleştirdiği önemli temaslarla sektörün geleceğine yönelik önemli adımlar attı. Başkan Yardımcısı Sedat Güleçyüzlü ve yönetim kurulu üyeleri Adnan Silinmez, Tuba Silinmez, Mustafa Büyükyenigün ve Tılas Tamer Atabay’dan oluşan TÜMEVSİAD heyeti; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile bir araya geldi. Yapılan önemli görüşmelerde mobil ev ve kooperatif arazileri sektörünün ihtiyaçları detaylı bir şekilde ele alındı.

Temaslar doğrultusunda özellikle sektörün ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeler üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirilerek, mobil ev ve kooperatif arazileri sektörünün daha sağlam temeller üzerinde yükselmesine zemin hazırlandı.

TÜMEVSİAD Yönetim Kurulu’nun TBMM’deki temasları, siyasi parti temsilcilerinden yakın ilgi gördü ve yapılan görüşmeler sektörün geleceğine yönelik umut verici iş birliklerinin kapısını araladı.

TBMM’de gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin açıklamalarda bulunan TÜMEVSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, yönetim olarak TBMM'de gerçekleştirilen temaslarla, mobil ev ve kooperatif arazileri sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Bu ziyaretlerde sektörümüz için gerekli olan yasal düzenlemeleri detaylıca ele aldıklarını kaydetti. Yıldız, bazı vekillerin mobil ev satın almak istemeleri de bizler için ayrı bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.