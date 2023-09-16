Medya mensupları ile sanat camiası TÜMKİAD (Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği)’nin kahvaltısında bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA)- Yeşilköy Spor Kulübü’nde verilen kahvaltıya medya sektörünün önemli isimleri, sanat camiası, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları yer aldı. Türk Sineması’nın efsane isimlerinden Yavuz Karataş, Şehnaz Dilan, Şükran Çağman gibi bir oyuncunun da hazır bulunduğu ‘TÜMKİAD Sanat ve Medya Buluşması’ 800 davetli katıldı.

Masaları teker teker dolaşarak davetlilerle tokalaşan TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu,daha sonra kürsüye çıktı. “Özgür olmayan hiçbir kuşun kanadın tadı olmaz” diyerek basının ve sanatçının Özgür olması gerektiğini dile getiren Tanrıkulu, yapılan organizasyonda çocukların geleceği için bir araya geldiklerini söyledi.