Çin Türkiye Konsolosluğu Foshan Ticaret Odası’nın TÜMKİAD ile ortaklaşa düzenlemiş olduğu Türkiye - Çin Ticaret İş Birliği toplantısına birçok Çin ve Türk iş insanı katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar birçok başarılı çalışmaya imza atan TÜMKİAD, Çin ve Türk iş insanını buluşturdu. Ataköy Sheraton otelde bir araya gelen iş insanları Türkiye ve Çin’de birlikte yapılabilecek yatırımı konuştular.

Yaklaşık 300 Çin ve Türk iş insanının katıldığı konferans büyük ilgi topladı.

30 Çinli iş insanını genel merkezlerinde ağırladıklarını dile getiren TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu, ‘ Türkiye - Çin Ticaret İş Birliği Toplantısına TÜMKİAD heyeti olarak katılım ihracat ve ithalat için önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye’nin Devletçi STK’sı olma sorumluluğumuzu yerine getirdik. Dünyada küresel dengeler değişiyor. Para yönünü değişiyor. Ülkelerin kendi içinde değil, ikili ilişkilerin arasında nasıl ticaret yapacağını bilmeli. Türkiye Çin ilişkisi geçmişe dayanıyor. Türkiye Dünya için çok önemli bir ülke, Çin içinde. Türkiye çok önemli bir ülke, Avrupa’ya açılan bir kapı ve Türkiye ile Çin arasındaki ilişkileri güçlendiği zaman Çinli iş insanı bilmeli ki her yapacakları birliktelik hem Avrupa’ya karşı yükselmesi, hem de Dünya ticaretine açılması demektir" diye konuştu.