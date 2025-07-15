TÜMKİAD Edirne İl Başkanı Oğuz Kurum, Ankara’da TBMM ve siyasi isimlerle görüşerek Edirne’nin kalkınması için iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TÜMKİAD Edirne İl Başkanı ve iş insanı Oğuz Kurum, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretlerle Edirne’yi temsil etti.

Bölgesel kalkınma, yatırım fırsatları ve iş dünyasının sorunlarını ele alan Kurum, önemli isimlerle bir araya geldi.İlk olarak TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret eden Kurum, Edirnelilerin selamlarını ileterek, “Kırbıyık ile samimi ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Edirne üzerine konuştuk, kendisine Edirnelilerin sevgisini sundum” dedi.

Kurum, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile de görüşerek Edirne’nin ihtiyaçlarını aktardı.

TBMM’DE YOĞUN TEMASLAR

İş insanı Oğuz Kurum, TBMM’de Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ile bir araya geldi. Görüşmelerde Edirne’nin kalkınması ve iş dünyasının sorunları masaya yatırıldı.

Kurum, Türkiye Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin ile de görüşerek geri dönüşüm sektörünün ekonomideki önemini ve Edirne’deki yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

Ziyaretlere Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Selim Hakan Akıncı da eşlik etti.