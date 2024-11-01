Bakanlar Kurulu kararı ile 1986 yılında yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği'nin EK 2'deki ilçe sınıflarında değişiklik yapıldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre 24 Haziran 1986 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konan yönetmeliğin Ek 2'de yer alan ilçe sınıflarda değişikliğe gidildi.

Buna göre listede daha önceden sınıfı 4 olan Tunceli Ovacık ilçesinin yeni sınıfı  6 olurken, Ordu Gürgentepe'de daha önce 6 olan sınıfı 5 oldu.

Kaynak: igf