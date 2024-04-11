İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-23" operasyonlarının detaylarını paylaştı.ANKARA (İGFA) - Tunceli ve Şırnak illerinde düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı AliYerlikaya, terör örgütü mensuplarının kırsal alanda eylem hazırlığı için kullandıkları mağara ve sığınakların imha edildiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında, toplamda 32 mağara, sığınak ve barınma alanının yok edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, teröristlerin eylem yapmak amacıyla sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiğini ifade etti. Operasyonlar sırasında ele geçirilen materyaller arasında 9 adet Havan Mühimmatı, 1.493 adet patlayıcıdan oluşan toplamda 239 kilogramlık yük, 2 Anti-tank Mühimmatı, 4 adet EYP (El Yapımı Patlayıcı) ve EYP düzeneği, 30 kilogramlık amonyum nitrat, 31 adet fünye ve RPG-7 ROKETATAR ile çeşitli silahlar ve mühimmatların bulunduğu kaydedildi.

Kahramanlarımız Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle ????????Tunceli ve Şırnak’ta Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara… pic.twitter.com/XsWy6obo7n— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2024

Bakan Yerlikaya, operasyonların kararlılıkla devam ettiğini ve terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğini vurgularken, Türkiye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanması için güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.