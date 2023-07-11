Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam etmekte olan ve en önemli demiryolu projelerinden biri olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi'nin 'Halkalı-Ispartakule' arası tünel açma törenine katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Halkalı-Ispartakule arası tünel açma töreninde konuşan ve projenin önemine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturduğunu söyledi.
Bakan Uraloğlu, "Bu demiryolu hattı Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek ve dostluğumuzu perçinleyecektir. Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi, Asya-Avrupa Demiryolu Koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu proje, İpek Demiryolu güzergâhının ülkemizden geçen bölümü ile Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir" dedi.
YÜK TAŞIMA 6 SAAT 30 DAKİKADAN 2 SAAT 30DAKİKAYA DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, 153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule ve 9 km Ispartakule- Halkalı olmak üzere 3 kısım olan hatların tamamlanmasıyla, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini söyledi.
Mevcut hat kapasitesinin de 4 katına çıkmasının hedeflendiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta saatte 200 km hız yapma niteliği ile hattın yük taşıma kapasitesini artırmakla kalmayıp ülkemizin AB ile yüksek standartlı demiryolu ile bağlanmasını sağlayacaktır" dedi.
Bakan Uraloğlu, şu anda yapım aşamasında olan Çerkezköy-Kapıkule demiryoluyla birlikte Kapıkule'nin de Türkiye'yi Avrupa sınırına bağlayan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacağını söyleyerek, Avrupa için Türk üreticilerin üretim ve tedarik zincirinin önemli bir parçası ve vazgeçilmez ticari ortakları olduğunu sözlerine ekledi.