Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayacak Onat Tünel’inde çalışmalar 7/24 aralıksız devam ediyor. Konak ve Bornova arası ulaşımı 10 dakikaya düşürecek 5 kilometrelik tünelin kazı çalışmalarında yolun yarısına gelindi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Buca ile Bornova’yı kesintisiz birbirine bağlayacak projesi Buca Onat Tüneli çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında otogar ve çevreyolu bağlantısını sağlayacak 2,2 kilometrelik viyadük etabı hizmete açılan projenin tünel kazı çalışmalarında yolun yarısına gelindi.

“2 bin 250 metresinde kazı çalışmaları tamamlandı” Projenin hızla ilerlediğini ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Üst Yapı Şube Müdürü Ferhat Zengin, “Şu an 155 kişilik bir ekiple 7 gün 24 saat çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Çift tüpten oluşan tünelimiz 5 bin 51 metre uzunluğa sahip. Tünelin 2 bin 250 metresinde kazı çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık bir ay gibi sürede tüneldeki kazı çalışmalarının yarısını bitirmiş olacağız. Projemizi 2025’in ilk yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Proje bugüne kadar birçok yargı süreci atlattı. Kesin ve net bir şekilde bu itiraz süreçleri sonuçlandı. Bundan sonra da en hızlı şekilde kesintisiz yola devam ediyoruz” dedi.

Şehir merkezine girmeden kesintisiz ulaşım Zengin, “Projeyle Konak ve Bornova arasındaki ulaşım süresini 45 dakikadan 10 dakikaya indireceğiz. Aynı zamanda Buca – Bornova rotası başta olmak üzere Yeşildere Caddesi’ne alternatif oluşturarak trafik yoğunluğunu azaltacağız. Vatandaşlarımız, Konak Tüneli’nin ardından Homeros Bulvarı üzerinden tünellere girerek, Nisan ayında açılışını yaptığımız otogar viyadükleriyle doğrudan çevreyoluna bağlanmış olacak. Böylelikle Konak, Balçova, Çeşme, Urla gibi ilçelerden yola çıkan vatandaşlarımız, şehir trafiğine girmeden Bornova, Karşıyaka gibi İzmir’in kuzeyindeki ilçelerin yanı sıra İstanbul ve Ankara yoluna bağlanabilecekler” diye konuştu.