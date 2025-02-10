Kocaeli Büyükşehir Dini Musiki Topluluğu, “Turabi Besteler Konseri” ile Berat Kandili öncesinde sevenlerine güzel bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dini Musiki Topluluğu’nun Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Turabi Besteler Konseri” büyük ilgi gördü. Berat Kandili öncesinde gerçekleştirilen konser gönülleri ilahi aşkla doldurdu.

DR. HASAN AYDINLIK VATANDAŞLARLA İZLEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Dini Musiki Topluluğu “Turabi Besteler Konseri” ile Kocaelililerle buluştu. Ramazanın müjdecisi Berat Kandili öncesinde gerçekleştirilen konser gönülleri ilahi aşkla doldurdu.

Pazar akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören konseri konuklarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Dr. Hasan Aydınlık da izledi. Konuklar, aynı zamanda Amasya Üniversitesi Rektörü olan, Dini Musiki Topluluğu şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’nin en güzel eserlerini beğeni ile dinledi.

PROF. DR. TURABİ’DEN ANLAMLI TEŞEKKÜR

Dini Musiki Topluluğu Şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, konser öncesinde konuklara yönelik bir selamla konuşması yaptı. Prof. Dr. Turabi, Dini Musikisi Topluluğu’nun 21. yılında gerçekleştirilen konserin kendisi için son derece önem taşıdığını kaydetti.

Topluluğun; bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve şimdiki başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın her zaman desteğini gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Turabi, “Şuanda aramızda bulunan Dr. Hasan Aydınlık Bey’in destekleri de bizim için çok kıymetli. Hepsine çok teşekkür ederim. Ama en büyük teşekkürümüz; hep yanımızda olan, bizi hava muhalefeti demeden kıymetli vakitlerini ayırarak dinlemeye gelen siz değerli dinleyicilerimizedir. Siz, bize bu alakayı gösterdiğiniz sürece biz de size hiçbir zaman ikinci bir eser dinletmeyiz” dedi.

EN GÜZEL TURABİ BESTELERİ SESLENDİRİLDİ

Konserde Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye ait; Uşşak, Bayati, Hicaz, Nihavend, Hüseyni ve Saba makamlarında toplam 25 eser seslendirildi. Konser uşşak makamındaki “Kadirname (Leyle-i Kadirde)” eserinin seslendirilmesiyle başladı.

Ayrıca; Geldi Ol Mah-ı Ramazan, Kadir Gecesinde, Ey Cümle Halkın Maksudu, Aşk Bağına Girsen Eğer, Berat Gecesi, Vech-i Yare, Elhamdülillah (Hica), Ey Gönlümün Şehrinde, Milki Bekadan Gelmişem, Salat ü Selam, Etme Rüsva, Derdim Çoktur, Ehl-i Aşkın, Ey Derde Derman İsteyen, Geldi Geçti Ömrüm, Gel Terk Eyle Dünyayı, Hak Şerleri Hayr Eyler, Aşkınla Daim Uçarız besteleri başarı ile icra edildi. Konserde Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de konuklar için Saba makamındaki iki eserini seslendirdi. “Aç Ellerin” ve “Elhamdülillah” adlı eserler konuklardan büyük beğeni gördü.

ÇİÇEK TAKDİMİNDE BULUNULDU

Ramazan’ın müjdecisi Berat Kandili öncesinde gerçekleştirilen konser yürekleri ilahi aşkla doldurdu.

Konseri izleyen vatandaşlar zaman zaman eserlere eşlik ederek, terennüm etti. Musiki severler konserin sonunda beğenilerini dakikalarca süren alkışlarıyla sergiledi. Konseri izleyenler arasında yer alan Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Dr. Hasan Aydınlık, Amasya Üniversitesi Rektörü ve Dini Musiki Topluluğu şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi’ye teşekkür çiçeği takdim etti.