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Türk ve Arap iş dünyasını bir araya getiren TÜRAP, Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan işbirliği kararı aldı.ADANA (İGFA) - 22. kez Türk ve Arap iş dünyasını İstanbul’da düzenlecek gıda ve tarım fuarlarıyla bir araya getirmeye hazırlanan TÜRAP’a Adana, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odaları’ndan destek geldi.

Türap Genel Başkanı Sabuhi Attar, 22.'sini düzenleyecekleri Türk-Arap İşbirliği Zirvesi ve gıda-tarım ve teknolojileri fuarları öncesi Çukurova’dan gelen destekten mutlu olduklarını vurguladı.

Genel Başkan Attar ‘ın bölge ziyaretlerinin ilkinde, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram’ı makamında ziyaret etti.

Genel Başkan Attar, Turabexpo’nun 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştireceği 22.Türk-Arap İşbirliği Zirvesi olan “10.Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 8.Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu” hakkında Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu’na ile oda üyelerine bilgilendirme yaparak, davetlerini iletti.

Genel Başkan Attar, Organizasyon kapsamında Türk- Arap iş insanlarının iş birliğinin geliştirilmesi maksadıyla, Oda’nın belirleyeceği pilot Arap Ülkeleri ile Ticaret Odası görüşmeler gerçekleştiriceklerini ifade ederek, Türk Arap Ticaret köprüsünü güçlendirmek adına, TÜRAP’ın bu sene düzenlemeyi plandığı Suudi Arabistan, Tunus ve Mısır ziyaretlerine, Adana Ticaret Odası’nı davet etti.

“ARAP ÜLKELERİ’NE ŞANLIURFA’MIZI TANITACAĞIZ”

İkinci ziyaretini Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’na yapan Türap Genel Başkanı Attar ve TÜRAP Yönetim Kurulu, Oda Başkanı Mehmet Yetim ile gerçekleştirdiği toplantıda, Turabexpo ve Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın işbirliklerinin devamı için mutabakat sağladılar. Başkan’a ve Yönetim Kurulu’na, “10.Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 8.Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı Organizasyonu”na davetlerini ileten Attar, organizasyonda Cezayir Ticaret Oda Başkanları ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası için yapılacak olan iş birliği toplantıları hakkında fikirlerini dile getirdi. Toplantıda, dikkat çeken en önemli konu, Şanlıurfa’nın tanıtımı için Arap Ülkeleri Büyükelçileri’nin bölgeye daveti oldu. Attar, Şanlıurfa’nın sanayisi, ticareti, turizmi ve tarihini Arap Ülkeleri Büyükelçileri’ne tanıtılacağını belirterek, bölgenin bilinirliğinin küresel çapa ulaşmış olacağını belirtti.

“ARAP İŞ İNSANLARI İLE TÜRK İŞ İNSANLARI GAZİANTEP’TE BULUŞUYOR”

Bir sonraki ziyaretini Gaziantep Ticaret Odası’na gerçekleştiren TÜRAP Genel Başkanı Attar ve TÜRAP Yönetim Kurulu, Oda Başkan Yardımcısı Taner Özdurak ile TÜRAP’ın Gaziantep’te gerçekleştirmeyi planladığı Türk-Arap İş Birliği toplantısı için çalışmalar gerçekleştirdi. Ticari ilişkilerin gelişmesi açısından, bu toplantının önemli bir husus olduğuna dikkat çeken Attar, Turabexpo’nun 5-6 Haziran 2024 tarihinde yapacağı 22. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi’ne davetlerini, Oda Başkan ve Yönetim Kurulu’na iletti.

“MERSİN’DEN TÜRAP’A BÜYÜK İLGİ”

TÜRAP Genel Başkanı Attar ve TÜRAP Yönetim Kurulu, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır'I makamında ziyaret etti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, TÜRAP ve Turabexpo'nun organizasyonlarına büyük ilgi gösterdi. Hem Yönetim Kurulu hem de üyeleri, Turabexpo'nun 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde düzenleyeceği 22. Türk-Arap İşbirliği Zirvesi'ne katılım sağlayacaklarını bildirdi.

TURABEXPO, 2013 YILI İTİBARİYLE 21. TÜRK-ARAP İŞBİRLİĞİ FUARI VE ZİRVESİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRİP BİRÇOK ETKİNLİĞE DE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞTIR.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği(TÜRAP) destekleriyle TURAB Fuarcılık(TURABEXPO), Türk ve Arap iş insanlarını bir araya getirerek Türk-Arap ekonomi köprüsü oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Uluslararası iş birliğini ve ihracatı geliştirmek maksadıyla birçok çalışmaya öncülük etmişlerdir. Tüm bu çalışmalar neticesinde 21 Türk – Arap İşbirliği Zirvesi sonrasında merkezi olan İzmir’de yalnızca bir, Türkiye’de ise sadece otuz firmanın sahip olduğu UFI sertifikasına layık görüldü. Tüm fuarlar, KOSGEB, İstanbul Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir. Her fuarda 1500 ve üzeri ilgili sektörde öncü ve ihtisas sahibi Arap iş insanının yoğun ilgisi ile gerçekleşirken, 200’den fazla seçkin Türk firmaları stant açmaktadır. 22 Arap ve 7 Türki Cumhuriyeti Ülkeleri’nden katılım sağlanan fuarların açılışlarında Türk protokolümüz, Türk ve Arap Büyükelçilerimiz, Türk ve Arap Ticaret ve Sanayi Odaları’nın Başkan ve yöneticileri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri yer almaktadır.