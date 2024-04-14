Türkiye Çevre Platformu ( TÜRÇEP ), 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yönelik tespit ve analizlerini kamuoyu ile paylaştı.ESKİŞEHİR (İGFA) - 22 yıldır iktidar olan ve bu süreçte girdiği her seçimden birinci parti olarak çıkan bugünün iktidar partisi hemen herkesi şaşırtan sonuçlarla ilk defa ikinci parti olarak çıktı. ve ana muhalefet partisi olarak çıkarken, iktidara muhalif olarak seçimlere katılan partiler, iktidar partisi ile iktidardan yana olan partilerden toplam olarak daha fazla oy alarak, daha fazla belediyede seçimleri kazandılar.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi”ni savunanlar 2023 Mayıs seçimlerinden 10 ay sonra bu mutlak bir mağlubiyete uğradılar.

Doğal ve kültürel değerlere karşı yürütülen yok edici yağma ve talana, doğaya karşı işlenen suçlara karşı mücadeleyi ve çevre duyarlılığının toplumsallaşması, çevre bilincinin etkinleşmesiile “doğa ile barışık yaşam biçimi”ni varoluş ilkesi olarak benimsemiş olan TÜRKİYE ÇEVRE PLATFORMU (TÜRÇEP) olarak; 31 Mart seçimleri öncesinde yaptıkları açıklamada, yaşam kaynaklarına sahip çıkmak için 31 Mart'ta görev başına çağrısında bulunduklarını anımsattı.

31 Mart 2024 seçimlerinin insan emeği ve doğanın sınırsız sömürüsü ve talanına, bütün gücümüzle ve gür bir sesle “DUR” diyebilmek için çok önemli bir kavşak olduğunu dile getiren TÜRÇEP, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu çağrımız, ülkenin dört bir yanında bu çerçevede mücadele sürdürmekte olan tüm çevre duyarlısı ve Ekoloji mücadelesi sürdürenlerin, emeğin sömürüsüne karşı yıllardır mücadele etmekte olan emekçilerin, hızla yoksullaştırılan emeklilerin, demokratik hak ve özgürlükleri hergeçen gün daraltılıp gasp edilen gençler, kadınlar ve demokratik yaşam özlemlerini haykıran kesimlerin,bir bütün olarak toplumun ağırlıklı çoğunluğunun, çağrıları, çığlıkları ve çabaları ile buluştu ve bu kez yıllardır olmayan bir şey oldu. Halkımız tercihini yaptı ve başta Ana Muhalefet Partisi olmak üzere genel olarak iktidar muhalifi siyasi partiler seçimleri,hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak oranda kazandırarak ve yerel yönetimlerde iktidar konumuna getirdi. Özetle halkımız bir bütün olarak, sosyal boyutta bir nefes aldı, yarınlara dair yeniden umutlandı"

TÜRÇEP, toplumun tüm dinamiklerini görev başına çağırdı.