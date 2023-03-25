Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Bursa Şubesi’nin gerçekleştirdiği olağan genel kurulda mevcut başkan Ümit Akkuş güven tazeledi.BURSA (İGFA) - TÜFAD Bursa Şubesi’nde gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Ahmet Gedik üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddeleri tek tek oylandı. Seçim maddesine gelindiğinde tek listeyle gidilen genel kurulda Ümit Akkuş üyelerden güvenoyu aldı.

VİZYON PROJELER

Bursa ve sporuna hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Akkuş, yeni projelerle hem üyelere hem de şehre önemli katma değer sağlayacaklarını kaydetti. Başkan Akkuş, ilerleyen günlerde şehirde kamuoyu oluşturacak vizyon çalışmaları paylaşacaklarını söyledi.

İŞTE YÖNETİM KURULU

Ümit Akkuş’un başkanlığını üstlendiği TÜRFAD Bursa Şubesi’nde yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. “Ümit Akkuş, Adnan Örnek, Mehmet Yetim, Mehmet Şengeldi, Sedat Demircan, Mehmet Ali Ekmekçi ve Şentürk Bilgi. Yedek yönetim kurulunda ise Ahmet Avcı, Sertaç Erdem, Necati Pala, Önder Öncü, Uğur Karaduman, Erdi Karpat ve Fatih Alagöz bulunuyor. Denetim kurulu ise Ahmet Gedik, Çetin Sabırlı ve Ayhan Yılmaz’dan oluşuyor.”