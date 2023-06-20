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Ziyarette Başkan Akkuş derneğin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaparken, Bursa futbolu hakkında gerçekleştirilecek olan iş birlikleri masaya yatırıldı.

Çocuklar Sivas'ta top başı yaptı

Çocuklar Sivas'ta top başı yaptı

TÜRFAD Bursa Şubesi yönetim kurulu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanlık Makamı' nda gerçekleşen ziyarette TÜRFAD Yönetimi Başkanı Ümit Akkuş, Başkan Vekili Adnan Örnek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Genel Sekreter Mehmet Şengeldi, Sayman Sedat Demircan, Basın Sözcüsü Mehmet Ali Ekmekçi, Yönetim Kurulu Üyesi Necati Pala, Denetleme Kurulu Üyeleri Ahmet Gedik, Rüstem Yılmaz, Ayhan Yılmaz ve Metin Yüksek hazır bulundu.

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