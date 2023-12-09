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MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, 4,5 milyarlık bütçe ile Nilüfer’in daha modern hale gelmesi gerekirken "Gülümseyen Nilüfer" iddiasını betonlaşan Nilüfer'e çeviren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in 5 yılı heba ettiğini söyledi.

BURSA (İGFA) - MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç, Nilüfer Belediyesi’nin 5 yıllık çalışmalarını değerlendiren açıklamasında, “2019-2024 yılları arasında 4 milyar 450 milyon TL'lik önemli bir bütçe yapısıyla daha yeşil, daha sağlıklı, daha modern bir Nilüfer İlçesi'ni ortaya çıkarmak mümkünken ‘Gülümseyen Nilüfer’ iddiasını betonlaşan Nilüfer'e çeviren Nilüfer Belediye Başkanlığı maalesef son 5 yılımızı heba etmiştir. Kişiye özel plan değişiklikleri, emsal artışı iddiaları, belediye ve mensubu oldukları parti içinde yaşanan çekişme ve ihraç süreçleri, ihtiyaca cevap veremeyen alt ve üst yapı, tartışmalı kentsel dönüşüm projeleri Sayın Turgay Erdem ve yönetiminin Nilüfer’de yılları boşa geçirdiğin somut örnekleridir. Yaşanan imar uygulama planları kavgaları kendi içlerindeki mahremiyet duvarını yıkmış kamoyunun önünde yaşanmaya başlanmış olup mızrak çuvala sığmamıştır.” dedi.

“Büyüyen, gelişen Nilüfer gerçeğinin gerisinde kalan CHP yerel yönetim zihniyeti ve erklerinin ilçemize katacağı bir değer kalmamıştır” diyen Karakoç, “O kadar ki yeşil ve park alanlarının betonlaşmasina dahi olur verecek kadar inisiyatifi kaybetmişlerdir. Özelikle tarım arazilerine yapılan kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi konusunda yıllardır görmezden gelenler göstermelik yıkımlarla göz boyarken diğer taraftan kaçak yapılaşmaya devam edilmektedir. Alaattinbey, Çalı, Yaylacik, Tahtalı bölgesinde yapılacak incelemede somut örnekler karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmelerin ışığında Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP’nin istek, arzu, talep ve iradesi Nilüfer'i ve vatandaşlarımızı samimi, dürüst, ahlaklı, ilkeli ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla buluşturmakta kararlıdır.” İfadelerini kullandı.