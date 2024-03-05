MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesi Selvilitepe mahallesinde yer alan Fatih Sanayi Sitesinde 200 metrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirerek, aşırı yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile vatandaş odaklı hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe mahallesinde yer alan Fatih Sanayi Sitesinde ihtiyaç olunan bölgede 200 metrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışması yapıldı. Çalışmaları MASKİ İlçe Şefi Hüseyin Yelkenci yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanması ile bölgede yağışlı havalarda oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alındı.

ÇOK GÜZEL BİR YATIRIM OLDU Selvilitepe mahalle muhtarı Sait Kaya, “Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda sanayi sitemiz içerisinde yaşanabilecek taşkın riski artık kalmadı. Çok güzel bir altyapı yatırımı oldu. Allah Cengiz Başkanımızdan razı olsun” dedi.