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Manisa Büyükşehir Belediyesi, on yılı aşkın süredir 17 ilçede yaşayan vatandaşları şehrin zengin tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturuyor. “Haydi Kadınlar Manisa’ya” adıyla hayata geçirilen proje kapsamında Turgutlu’dan gelen 75 kadın Manisa’nın kültürel mirasıyla bir araya gelerek şehirle hasret giderdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde 2013 yılından bu yana şehrin 17 ilçesinde ikamet eden kadınların şehri daha yakından tanımalarını sağlamak için “Haydi Kadınlar Manisa’ya” ismiyle bir sosyal sorumluluk projesi başlatılmıştı. Düzenlenmeye başladığı tarihten bugüne binlerce vatandaşın Manisa’yı gezip görerek tarihini öğrenmesine olanak veren bu proje kapsamında Turgutlu’dan gelen 75 kadın, kadim şehri gezip eserler hakkında bilgi aldı. Kafileyi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz beraberindeki Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri ve rehber Şehzadelerpark’ta karşıladı. İlk durağın tanıtılmasının sonrasında Turgutlulu kadınlar Sultan Camii külliyesine geçerek Tıp Tarihi Müzesi ve Sultan Camii hakkında aktarılan bilgileri dinledi. Akabinde Mimar Sinan’ın Ege Bölgesi’ndeki tek eseri olan Muradiye Camii ziyaret edildi. Mevlevihane’ye gidilerek hem yapının tarihteki yeri öğrenildi hem de bulunduğu konumdan kaynaklanan manzarasının keyfi çıkarıldı. Ağlayan Kaya’da Niobe’nin mitolojik öyküsünü dinleyen Turgutlulu kadınlar, öğle yemeğinde MASKİ Genel Müdürlüğü yemekhanesinde ağırlandıktan sonra Hanımlar Aile Çay Bahçesi’nde mola verdi. Son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çanakkale Şehitler Anıtı ile Atatürk Sergi Salonu, Atatürk Gençlik Merkezi ve Atatürk Kent Parkı’nı da ziyaret eden Turgutlu’dan gelen kafile geziyi burada noktaladı.

Ağlayan Kaya’da Niobe’nin yıllardan beri anlatılagelen öyküsünü dinleyip tarihe meydan okuyan Muradiye Camii’yle tanışan Turgutlulu kadınlar kadim şehri yakından tanımalarını sağlayan bu programa yaptığı katkılar dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.