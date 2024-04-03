Turhal'ın yeni Belediye Başkanı Erdem Ural, tebrik için çiçek yerine Turhal Aşevine bağış yapılmasını istedi. Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Tokat'ın Turhal ilçesi yeni Belediye Başkanı Erdem Ural, göreve başlar başlamaz yaptığı anlamlı çağrı ile dikkatleri üzerine çekti. Başkan Ural, tebrik için gönderilecek çiçekler yerine, Turhal Belediyesi Aşevine bağış yapılmasını istedi.

TURHAL'DA YENİ DÖNEM: BAĞIŞLA TEBRİK

Turhal'ın yeni Belediye Başkanı olan Erdem Ural, göreve geldiği ilk günlerde yapmış olduğu çağrıyla hem halkın takdirini kazandı hem de sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkardı. Başkan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, kendisini tebrik etmek amacıyla çiçek göndermek isteyenlere yönelik, Turhal Aşevine destek olunması çağrısında bulundu.



Başkan Erdem Ural'ın bu anlamlı davranışı, hem şehirdeki dayanışmayı pekiştirmeyi hedefliyor hem de sosyal yardımlaşmanın önemine dikkat çekiyor. Yayımlanan mesajda, "Sevgili komşularım, tebrik etmek amacıyla çiçek göndermeyi düşünenlerin, belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Turhal Aşevimize destek olmalarını rica ederim. Hassasiyetiniz için teşekkür ederim." ifadelerine yer verildi.