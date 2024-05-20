AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Turhal'da bulunan makine fabrikasını ziyaret ederek, iş gücünün artması ve üretimin devamı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Turhal'da bulunan bir makine fabrikasını ziyaret etti. Ziyaret sırasında fabrikanın personel sayısının arttığını ve önümüzdeki dönemde bu artışın devam etmesini umut ettiklerini belirtti. Fabrikanın, şu anda 100'ün üzerinde personel çalıştırdığını açıkladı.

HACI MUSTAFA USTANIN EMEKLERİ Arslan, ziyaret sırasında fabrikanın 45 yıllık emektarı Hacı Mustafa Usta'nın katkılarını da vurguladı. Usta'nın, yeni yetişen gençlere örnek olması ve sektöre emek vermesiyle önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.