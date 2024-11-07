Turist Rehberliği Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nin yetki ve sorumlulukları yeniden şekillenirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetim ve gözetim yetkisi de genişletildi.ANKARA (İGFA) - Turist Rehberleri Odaları Birliği'nce hazırlanan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle birlikte 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında, turist rehberliği mesleğinin hizmet ve faaliyetleri ve turist rehberlerinin disiplin, sicil, ruhsatname ve çalışma kartları işlemleri ile meslekte uzmanlığa yönelik kurs, seminer ve eğitim programlarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi.

Mesleğin icrasına, birliğin organlarının niteliklerine ve seçimlerine, görev ve yetkilerine, çalışma usullerine, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerine, turist rehberliği hizmetine yönelik sözleşmelerde bulunması gereken unsurlara, mesleğin etik ilkelerine, reklam ve tanıtım faaliyetlerine ve Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki iş birliğine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar dahilinde Bakanlığın talebiyle Bakanlığın gözetim ve denetimi altında TUREB tarafından ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programı ile uygulama gezisi düzenlenir ve sınavlar yapılması kararlaştırıldı.

Yönetmelikle birlikte ruhsatname ve çalışma kartı alma zorunluluğunda TUREB tam yetkili olunukren, ruhsatname sahibi olmadan turist rehberliği hizmeti sunulamayacağı, sunanlar hakkında Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte "Reklam ve tanıtım" konusunda da turist rehberlerine usul ve esaslar kapsamında izin verildi.

Reklam ve tanıtımın mesleğe ilişkin nitelik ve özelliklerini göstermekle sınırlı olduğu kaydedilirken, tutist rehberlerinin meslekleriyle ilgili kitap, derleme, makale, köşe yazısı, haber gibi yayınlarda turist rehberi ünuanını kullanması reklam ve tanıtım faaliyeti olmadığının altı çizildi.

Reklam ve tanıtım konusundaki ilgili maddedeki bentlerde şu hükümler yer aldı:

"Eylemsiz turist rehberleri reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunamaz. Turist rehberliği hizmetinin tur, paket tur, ulaşım veya konaklama gibi seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğine girecek şekilde reklam veya tanıtımı yapılamaz. Ancak turist rehberliği hizmeti sınırları içinde reklam ve tanıtım yapılabilir. Reklam ve tanıtım; görsel, yazılı veya elektronik yolla ilan vermek, kendine ait internet sayfası kurmak, başkalarına ait internet sayfalarında ilan vermek suretiyle yapılabilir. Ancak turist rehberliği hizmetinin sunulması sırasında reklam ve tanıtım yapılamaz. Turist rehberleri her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerini, Bakanlığın kültür ve turizm politikalarına, mesleki etik ilkelere, genel ahlak kurallarına uygun olarak ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde yapmak ve ilanda iletişim bilgilerini sade ve anlaşılır bir dille yazmak zorundadır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde haksız rekabet yaratmak, başka bir turist rehberinin faaliyetlerinin reklamını yapmak veya kötülemek yasaktır" ifadeleri yer aldı.

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