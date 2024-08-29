2024 yılının ilk 6 ayında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 14'lük bir artış gösteriyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye turizm sektörü, 2024 yılının ilk yarısında elde ettiği istatistiklerle küresel turizm arenasında dikkat çekmeye devam ediyor.

Artan turist sayısının otel yönetim sistemlerinin ve diğer hizmetlerin daha da önem kazanmasına neden olduğunu söyleyen Protel CFO'su İlkiz Özcan, yenilikçi teknolojileri sayesinde müşteri deneyimini iyileştirirken, operasyonel verimliliği artırdıklarını ve Türkiye'nin turizm sektöründeki liderliğine katkı sağladıklarını belirtti.

Türkiye'nin zengin kültürel mirası ve Akdeniz iklimi, 2024 yılının ilk altı ayında ülkemizi ziyaret eden turist sayısında yüzde 14'lük bir artışa yol açtı. TÜROB tarafından sağlanan verilere göre, toplam ziyaretçi sayısı 26.136.764'e ulaşırken, ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11'lik artış göstererek 21.644.659 kişiye ulaştı.

“TÜRKİYE'NİN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRİYORUZ”

Bu artış, Turkey Tourism Market Overview'un Türkiye'nin turizm pazarında 2023'ten 2027'ye kadar yüzde 12 tahmini CAGR ile güçlü bir büyüme yaşayacağına dair beklentilerini de pekiştiriyor. Konuyla ilgili görüşlerini belirten Protel CFO'su İlkiz Özcan, şunları dile getiriyor: “Turizmin hızlı büyümesi, otel yönetimi ve misafir memnuniyeti gibi konuları daha fazla ön plana çıkardı. Protel olarak, bu artan talebi karşılamak ve otel işletmelerini desteklemek için modern, yenilikçi ve entegre çözümler sunuyoruz. Protel'in sunduğu sistemler, otel işletmecilerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlayarak, turizm sektöründeki büyümeyi destekleyici bir role sahip. Yenilikçi teknolojilerimiz sayesinde, müşteri deneyimini iyileştirirken, operasyonel verimliliği artırıyor ve Türkiye'nin turizm sektöründeki liderliğini pekiştiriyoruz.”