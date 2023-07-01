Turistik tesislerin tamamen dolu olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Antalyalı turizmci Ersin Erdoğan, "Çok yoğun bayram kampanyaları vardı. 5 gece öde 6 gece kal ya da 4 öde 5 gece kal. Bu da işlerin iyi gitmediğini gösteriyor" diyerek turizm sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.ANTALYA (İGFA) - Ruslarla çalışan bölgelerde ciddi sıkıntılar oluştuğunu belirten Antalyalı turizmci Ersin Erdoğan, "Örneğin Kemer bölgesi. Ruslar gelmeyince yerli pazara ve alternatif pazarlara yöneldi. Fiyatları kırarak çok ciddi kampanyalar yapıyorlar. Eğer Rus pazarı açılmazsa sektör sıkıntıya girecek. Temmuz-Ağustos sıkıntılı geçerse, turizm sektörünün bu maliyetlerle toparlama şansı yok" dedi.

MISIR’A YÖNELDİLER

Mısır’ın ucuz olmasının kendilerini zorladığını ifade eden Erdoğan, "Örneğin beş yıldızlı otelde bir haftalık Türkiye tatili 100 bin lira iken, Mısır’da 25 bin liraya da tatil imkanı var. Türkiye’deki tatilci bile şu anda Mısır’a gidiyor. Ruslar, Almanlar, Hollandalılar, İngilizler Mısır’ı tercih ediyorlar. Mısır, Türkiye’ye göre ortalama yüzde 50 daha ucuz. Türkiye’de döviz baskılandığı için Euro, Dolar kuru çok düşük. Bu yüzden Türkiye yabancıya pahalı geliyor. Euro en az 40 TL olmalı. Turizmci de ihracatçı da rekabet edemiyor" diye konuştu.

Personel giderlerinin turizm giderleri içindeki payının çok yüksek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Beş yıldızlı otel gibi görünen ama gerçekte böyle olmayan tesisler bin liralara kadar düştü. Otellerin fotoğraflarına aldanıp giden turistler hayal kırıklığına uğruyor. Bunlar sektörde ciddi sıkıntıların olduğunun göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.