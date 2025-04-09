Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi 11 Nisan Cuma günü ilk seferine çıkıyor. Seferler kapsamında Malatya ve Elazığ'da turistik duraklamalar yapılacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan Cuma günü Ankara'dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti.

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan- 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara'dan Cuma günleri, Diyarbakır'dan ise Pazar günleri hareket edecek trenimiz 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak" dedi.

MALATYA VE YOLÇATI'DA TURİSTİK MOLALAR

Turistik Diyarbakır Ekspresinin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin ve Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatyanın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakırdan saat hareket edecek trenimiz Elazığın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Böylece yolcular, Malatyada ve Yolçatıda verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" diye konuştu.

Turistik tren seferlerinin bölgesel turizmi canlandırmak açısından da önemli olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin kültürün raylarla buluştuğu bir proje olduğunu sözlerine ekledi.