Ordu Kabadüz ilçesine bağlı, Mesudiye ilçesine sınır Göndeliç Dağı’na kurulacak olan kayak tesisi alanı ve kapasitesi açısından ülkede bulunan kayak tesislerinin en büyüğü olmaya hazırlanıyor.ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde Ordu’da gelişen kış sporları, dağ, doğa ve yayla turizmi için Çambaşı Yaylası’nda 2. turizm bölgesi kuruluyor. Çambaşı Kayak Merkezi’nin gelecekte artan talepleri karşılamayacağı öngörülerek ihtiyaç duyulan yeni tesis Kabadüz ilçesinde 2 bin 730 rakımlı Göndeliç Dağı’nda hayata geçiriliyor.

Çambaşı Kayak Merkezi’ne 10 km uzaklıkta bulunan ve bu tesisin devamı niteliğinde olacak olan yeni tesis için Ordu Büyükşehir Belediyesince, Gençlik ve Spor Bakanlığına başvuruda bulunarak Göndeliç Dağı’nın kayak turizmine uygunluğu raporu alındı.

MEVCUT TÜM KAYAK MERKEZLERİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Alanı ve kapasitesi ile gelecekte oluşacak talepleri karşılayamayacağı öngörülen Çambaşı Kayak Merkezi’ne ek olarak hayata geçirilecek olan yeni tesis 1.994 ve 2 bin 736 rakımları arasında 4 bin hektar bir alanın üzerinde kurulacak. Mevcutta bulunan günlük 4 bin kapasiteli kayak merkezinin devamı olacak olan tesis günlük 30 bin kişiyi ağırlayabilecek.

Bu kapsamda tesisin alanı ve kapasitesi itibariyle Türkiye’de mevcutta bulunan tüm kayak merkezlerinin en büyüğü olmaya aday gösteriliyor.

DAHA UZUN BİR SÜRE DE KIŞ SPORLARI YAPILABİLECEK

2022-2023 kayak sezonunun en kurak kış ayı yaşanmasına rağmen Göndeliç Dağı’nda kayak pisti yapılabilir seviyeye ulaşması aralık ayı itibari ile başlandığı gözlemlendi. Mevcutta bulunan Çambaşı Kayak Merkezi’nde suni karsız 2,5 ay gibi bir süre kayak sezonu gerçekleştirilirken yeni kurulacak tesiste suni karsız 5 ay kayak sezonu yapılabilecek.

Bu anlamda kurulacak olan tesiste kış sporlarının daha uzun bir süre yapılabilir olması Göndeliç’i yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihleri arasında yer almasını sağlayacak.

KIŞ SPORLARININ TAMAMININ YAPILMASINA MÜSAİT OLACAK

Alp disiplini, kayaklı koşu, biatlon, snowboard, kızak, snowtube, buz pisti vb. gibi dağ, kış sporlarının ve turistlik etkinliklerinin tamamının yapılmasına müsait olacak olan Göndeliç Ordu’nun kış turizmine önemli ölçüde katkı sunacak.