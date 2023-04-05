Ordu’nun Gülyalı ilçesi, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla su sporlarının ve sosyal hayatın merkezlerinden biri oldu. İlçeye kazandırılan Durgun Su Sporları Merkezi’nde Türkiye’nin birçok ilinden kulüplerin ve sporcuların katıldığı ulusal yarışmalar gerçekleştirildi. Ordu Motosiklet Festivali (MOTOFEST) ile yurdun dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları Gülyalı’da buluştu.

Durgun Su Sporları Merkezi içerisinde karavanıyla kamp yapmak isteyen, motoruyla konaklamak isteyen vatandaşlara da karavan ve motopark alanı oluşturuldu.

Gülyalı’ya kazandırılan bir diğer büyük yatırım olan Çikolatapark içerisinde oluşturulan ve hayata geçirilen sosyal tesislerle ilçenin turizm noktasında bir çekim merkezi olması için önemli bir mesafe kaydedildi.

Hayata geçirdiği iki büyük tesisle ilçenin çehresini değiştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, altyapı ve ulaşım yatırımlarıyla da birçok sorunu çözüme kavuşturdu.

4 YILDA 33 MİLYON LİRA SU KANALİZASYON VE ULAŞIM YATIRIMI YAPILDI

Gülyalı ilçesinde, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda 4 yılda 33 milyon lira altyapı ve ulaşım yatırımına imza atıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in liderliğinde devam eden çalışmalarla birlikte, ilçenin alt ve üstyapı sorunlarına neşter vuruldu.

42 KM İÇME SUYU VE 4,9 KM KANALİZASYON HATTI TAMAMLANDI

Ordu’nun 19 ilçesinde yoğun tempoya devam eden OSKİ, Gülyalı ilçesinde son 4 yılda, 42 bin 502 metre içme suyu hattı, 4 bin 979 metre kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. Bu çalışmalar haricinde ilçeye 200 metre yağmur suyu hattı, 1 adet su alma yapısı ve 1 adet sondaj kuyusu yapılarak hizmete alındı.

22 KM YOL ASFALT İLE BULUŞTU

Gülyalı ilçesinde yapılan ulaşım yatırımları ise katlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede 20 km asfalt yol, 2 km beton yol, 7 km yeni yol açma, 23 km stabilize, 57 km reglaj, 32 km hendek temizliği, 2 bin 615 ton asfalt yama, 2261 metre yağmur suyu, 891 metre menfez, 275 m3 taş duvar çalışmasına imza atıldı.

DOĞALGAZ GERÇEK OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye’nin doğalgaza kavuşmasını sağlayan Başkan Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AKSA şirketi ile yaptığı görüşme ve girişimler sonucu Gülyalı ilçesinin de doğalgaza kavuşmasını sağladı. İlçede evlere doğalgaz akışı sağlanmasına başlandı.