Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm eğitiminde köklü değişiklikler getirecek bir iş birliğine daha imza attı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile gerçekleştirilen protokol, geleceğin turizm profesyonellerini yetiştirmek için önemli bir dönüşümün kapılarını aralıyor.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Protokol kapsamında, Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarının müfredatları yenileniyor. Eğitim yüzde 100 İngilizce olacak, ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince veya Arapça zorunlu hale gelecek. Ayrıca, öğrenciler birinci sınıftan itibaren sektörde ücretli staj yaparak hem deneyim kazanacak hem de maddi gelir elde edecek. Öğrencilere, üniversiteler ve sektör temsilcileri tarafından mesleki danışmanlık desteği de sağlanacak.

PİLOT UYGULAMA 7 ÜNİVERSİTEDE BAŞLAYACAK

Protokol, ilk etapta Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde pilot olarak uygulanacak. Pilot programın ardından sürece yeni üniversiteler de dahil edilecek.

BAKAN ERSOY: “GELECEĞİN TURİZM KURMAYLARI YETİŞECEK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, protokolün Türkiye’nin turizm alanındaki başarılarını sürdürülebilir kılacağını belirterek, “Bugün hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle geleceğin turizm kurmaylarını yetiştireceğiz. Mezunlarımız, küresel turizm sektöründe genel müdür yardımcıları ve genel müdürler olarak ülkemizi temsil edecek. Türkiye, dünyaya turizm yöneticisi ihraç eden bir ülke konumuna gelecektir” dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden aktarılan habere göre protokol kapsamında getirilen yeniliklerin, Türkiye’nin küresel turizm sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Yetişmiş, çok dilli ve donanımlı gençlerimiz, ülkemizin ekonomik ve kültürel kalkınma hedeflerine büyük katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokolün yükseköğretim ile turizm sektörünü bir araya getirerek her iki alanda da mükemmeliyeti hedeflediğini belirtti. Özvar, “Öğrencilerimiz, yüzde 100 İngilizce eğitim alacak, ikinci bir yabancı dili öğrenme fırsatı yakalayacak ve sektörde uygulamalı eğitimlerle bilgi ve becerilerini geliştirecekler” dedi.

MÜFREDATTA DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM

Yenilenen müfredatlarla, Turizm İşletmeciliği programlarına gastronomi dersleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları programlarına ise turizm işletmeciliği dersleri eklenerek öğrencilerin hem teorik hem de uygulama becerileri güçlendirilecek. Ayrıca, öğrencilerin staj süreçleri kredilendirilecek ve bu süreç boyunca üniversitelerden danışman desteği sağlanacak.

TÜRKİYE TURİZM EĞİTİMİNDE ÖNCÜ OLACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın liderliğinde hayata geçirilen bu iş birliği protokolü, yalnızca eğitim kurumlarını değil, Türkiye’nin turizm sektörünü de ileriye taşıyacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Çok dilli, yetkin ve donanımlı mezunlar, ülkemizin küresel rekabet gücünü artırırken, turizm eğitiminde de Türkiye’yi bir marka haline getirecek.