CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Yaz ortalaması 1 milyon olan bu kente 96 bin kişi üzerinden ödenek yollamak aslında bu kenti siyasi tercihinden dolayı cezalandırmaktan başka bir şey değildir.”

Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Marmaris Belediyesi’nin, merkezdeki Abdi İpekçi Parkı’nda hizmete soktuğu Halk Kafe’nin açılışını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ev sahipliğinde gerçekleşen Marmaris sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışta; CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve CHP’li Marmaris Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.Açılış konuşmasını yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Halkçı belediyecilik anlayışıyla projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu projelerle Marmaris’i daha iyi noktalara getireceğiz. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” dedi.

TURİZM MERKEZLERİNE RESMİ NÜFUSA GÖRE VERİLEN ÖDENEK CEZADIR Açılış öncesi söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’ de yerel yönetimlere İller Bankasından gelen ödenekte adaletsizlik olduğuna dikkat çektiği konuşmasında; turizm merkezlerinde yaz kış nüfus farkına değinerek, “Marmaris’in nüfusunu dijital olarak tespit edebiliyorsunuz. Yaz ortalaması 1 milyon olan bu kente 96 bin kişi üzerinden ödenek yollamak aslında bu kenti siyasi tercihinden dolayı cezalandırmaktan başka bir şey değildir. Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda kanunlaşan gelen turistlerden alınan vergiler var. Verginin tamamı bütün dünyada o şehrin belediyesine, o şehrin hizmetine aktarılırken maalesef Türkiye'de bu verginin de tamamı merkezi yönetim tarafından alındı. Normalde desteklenmesi gereken bu belediyeler cefayı çekiyor. Yerli yabancı turisti ağırlıyor o turistin verdiği vergiyi bile maalesef merkezi iktidar çekip alıyor. Çok yakında iktidara geldiğimizde hızla bunu düzelteceğiz.” dedi.

VATANDAŞLAR TALEPLERİNİ ÖZGÜR ÖZEL’E İLETEMEDİ Açılış sonrası Halk Kafe mutfağına giren CHP Genel Başkanı Özgür Özel; kısa süre sonra kafenin diğer kapısından çıkıp gidince, geri döneceğini sanan kimi vatandaşlar, ellerinde Marmaris’le ilgili yazılı taleplerini Özel’e iletemeden alandan ayrıldılar.