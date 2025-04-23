Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 9-11 Mayıs tarihleri arasından bu yıl 4.’sünü gerçekleştirileceği Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - 4. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’nin tanıtım toplantısına festivali düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Gastronomi Yatırımcıları Derneği Başkanı Zeki Özen, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Food Fest İçerik Direktörü Gökmen Sözen, ünlü şefler Mehmet Akdağ, Ömür Akkor, Mehmet Özer, Çiğdem Seferoğlu, Muzaffer Ozan Kumbasar, diyetisyen Dilara Koçak ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

GASTRONOMİ DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR BULUŞMA

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve köklü kültürüyle turizmin başkenti olan Antalya’yı; kültür ve sanatın, tarımın ve gastronominin de başkenti yapacaklarını sözünü verdiğini hatırlatarak, “Sözlerimizin arkasında durduk. Azimle, gururla çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025 yılında Asya Belediye Başkanları forumunda, Antalya olarak 2025 yılı çevre başkenti ilan edildik. Antalya’nın lezzetlerini dünyaya tanıtmak için dört yıl önce başlattığımız Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali’ni her yıl daha üst seviyelere çıkarttık. Geçen yılki festivalimizde yaklaşık 800 bin ziyaretçimizi ağırladık. Bu yılki festivalimizde, Antalya’mızın verimli topraklarında çiftçilerimizin alın teri ile yetiştirdiği ürünleri, dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış ödüllü şefleriyle gastronomi dünyasında önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

ÜNLÜ ŞEFLER, LEZZET ATÖLYELERİ, KONSERLER

Food Fest hakkında bilgiler veren Başkan Muhittin Böcek, “Festivalimizin amacı geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak, ziyaretçilere unutamayacakları bir lezzet deneyimi sunmaktır. Dünyaca ünlü pek çok şefe, söyleşiye, tadım etkinliğine, atölye çalışmalarına, yarışmalara, gönüllerin buluştuğu sofralara ev sahipliği yapacağız. Ayrıca konserler ve daha birçok renkli etkinlikler ile katılımcılar, hem Antalya mutfağını daha yakından tanıyacak, hem de gastronomi dünyasındaki son yenilikler hakkında bilgi sahibi olacaklar. Üç gün boyunca sürecek festivalimize, yurt içinden ve yurt dışından gelen ödüllü şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, kısacası sektörün farklı alanlarındaki profesyoneller katılım sağlayacaktır” diye konuştu.

FESTİVALİN TEMASI; AKDENİZ MUTFAĞI

Festivalin çıkış noktasının yerel gıda ve nitelikli tarıma sahip çıkmak olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, “Bu sayede şehrimizi sadece denizi, güneşi ve mavisi ile değil; yerel mutfağının cazibesi ile de tercih edilir hale getiriyoruz. Festivali’nin bu yıl dördüncüsünü “Akdeniz mutfağı” temasıyla gerçekleştiriyoruz. Festivalimiz kapsamında bu yıl Kumluca İlçemizde başta domates olmak üzere rengarenk mevsim sebzelerimizin ve doğal otların hasadını 9 Mayısta gerçekleştireceğiz. Festivalimizin Antalya’mız, ülkemiz ve gastronomiye gönül veren herkes için hayırlı olmasını diliyoruz. Herkesi, 9-11 Mayıs tarihleri arasında, Antalya Karaalioğlu parkında gerçekleştireceğimiz bu büyük lezzet buluşmasına davet ediyorum” diye konuştu.

ÇOK RENKLİ ÇOK LEZZETLİ FESTİVAL

Başkan Muhittin Böcek’in konuşmasından sonra ise Food Fest Antalya İçecek Direktörü Gökmen Sözen, festivalin içeriğini katılımcılara anlattı. Sözen, “Artık tüm Türkiye, Food Fest Antalya’yı merakla bekliyor. Antalya, tarımı, denizi, tarihi ve iklimiyle bu festivale büyük bir heyecan katıyor. Bu yılın teması ise 'Akdeniz Kültürü' olarak belirlendi. Akdeniz ülkelerinden festivale katılacak olan şefler, bizim yerel ürünlerimizi kullanarak birbirinden farklı yemekler hazırlayacak. Festival korteji, konferanslar ve paneller, ünlü şeflerden atölye çalışmaları, yöresel ürünler stantları, sokak lezzetleri, gastronomi yarışmaları, çocuk atölyeleri, sergiler, konserler yer alacak” dedi.

HASAT ETKİNLİĞİNE DAVET

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu da, Kumluca’nın gastronomi festivalinin hasat etkinliğine ev sahipliği yapacağı için heyecanlı olduklarını söyleyerek, “Bu güzel festivalin bir parçası yaptığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkür ediyorum. 9 Mayıs’ta Kumluca’da gerçekleştirilecek olan hasat etkinliğine herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

ANTALYA DÜNYA’YA ALTIN BİR TEPSİ

Antalya şehrinin ve yetişen ürünlerin Dünyaya sunabilecek altın bir tepsi olduğunu söyleyen Anadolu Mutfağının tanınan ismi şef Ömür Akkor, “Antalya’yı coğrafi olarak çalıştığınızda sizi çok şaşırtıyor. Çünkü biz Türkiye’de 12 bin bitki türü ile yaşıyoruz. 3600’ü endemik sadece bu coğrafyada yetişiyor. Ülkemizde yaşayan bu 12 bin bitkinin yaklaşık dörtte biri sadece Antalya’da yetişmekte. Endemik bitki olarak da 800 çeşit bitki bu coğrafyada yetişmekte. Bunu Dünya ile kıyaslarsak Belçika’da endemik bitki sayısı 1, Almanya 5 ve İsviçre ise 8 çeşit var. Çeşitlilik bakımından çok önemli bir bölgede bulunuyoruz” diye konuştu. Şef Mehmet Akdağ da yeniden festival heyecanı yaşadıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, “Gastronomi Festivali için gerçekten çok güzel bir ekip olduk. Herkes, Antalya’nın tanıtımı için büyük bir özveriyle emek veriyor ve zaman ayırıyor. Üç boyunca unutulmaz deneyimlerin yaşanacağı, renkli etkinliklerin olacağı bir festival olacak” diye konuştu.

SAĞLIK ÖN PLANDA OLACAK

Festivalin bu yıl teması olan “Akdeniz Mutfağı” üzerine konuşan Diyetisyen Dilara Koçak ise, “UNESCO, BM, Dünya Tarım Örgütü gibi dünyanın önde gelen kuruluşları en iyi beslenme tipi olarak Akdeniz tipi beslenmeyi seçiyor. En iyi beslenme tipi yedinci kez Akdeniz tipi beslenme seçilmiştir. Bu yılki festivalimizde sağlık biraz daha ön planda olacak. Akdeniz mutfağına baktığımızda sumaktan, susama, yoğurttan, bakliyata, zeytinyağından soğan sarımsağa narenciyeye kadar bunların hepsi hücre onarımı yapan DNA onarımı yapan çok kıymetli polifoninler içeriyor. Akdeniz tipi beslenme 22 kültürü bir araya getiren çok kadim bir beslenme türü” şeklinde konuştu.

FESTİVALİN KENTE KATKISI ÖNEMLİ

Toplantıda konuşan Antalya Gastronomi Yatırımcıları Derneği Başkanı Zeki Özen de, “Antalya Gastronomi yatırımcıları olarak bu festivalin ev sahibi sayılırız. Tarladan mutfağa uzanan süreçte şeflerimiz ve turizmcilerimiz çok kıymetli bir rol üstleniyor. Bu festivalde tüm bu değerli parçaları bir araya getiren Sayın Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu da, turizmin çeşitlendirilmesi adına bu projelerin önemli olduğuna dikkat çekerek, “Böyle festivallerin sürdürülebilir olması önemlidir, gastronomi festivali bu yılda başarılı şekilde gerçekleştirilecek” diye konuştu. AESOB Başkanı Adlıhan Dere de “Bu festival hem Antalya’mızın hem de topraklarımızda yetişen tarımsal ürünlerin tanıtımıyla ilgili çok kıymetli. Bu festival Antalya esnafına da olumlu katkılar sağlamaktadır” dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk de “Gastronomi sadece bir lezzet sunumu değil, aynı zamanda kültürel bir miras, turizmin yeni trendi ve yerel kalkınmanın önemli bir aracıdır. Bu festivali şehir ekonomisine olan katkısından dolayı önemsiyoruz” diye konuştu.

Toplantının ardından usta şefler Akdeniz mutfağına özgü sebze ve meyvelerden oluşan tabaklar hazırladı.