Depremin etkilerinin turizm sektörünü de etkilediğinin altını çizen Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, hareketlenmelerin bayram döneminde yeniden başlayacağını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş depreminin ekonomi üzerindeki etkisi tartışılmaya devam ederken, turizm sektörü de depremin etkilerini fazlasıyla hissetmiş durumda. Deprem sonrası Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda hafif yavaşlama gözlense de, Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, bu durumun geçici olacağını ve sektörün yavaş yavaş hareketlenmeye başlayacağını söylüyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLECEK BÖLGELER

Dünyayı sarsan deprem felaketinin ardından, sektörde de yavaş yavaş hareketlenmeler olduğunun altını çizen Karayal, sektöre dair şunları söyledi: “Yaşanan felaketin ardından, turizm sektöründe hem iç pazarda hem dış pazarda olumsuz etkilerin görüldüğünü söylemek mümkün. İleri tarihli rezervasyonlarda ve bayram dönemi rezervasyonlarında ciddi anlamda bir iptal talebi almadık.

Yalnızca, yeni satış taleplerinde ciddi bir düşüş ve ertelenme söz konusu. Bayram satışlarının büyük çoğunluğunun Ramazan döneminde gerçekleşeceğini düşünüyor, bayram tatili döneminde taleplerin artacağını ve sektörün hareketleneceğini öngörüyoruz. Bayram rotalarında en çok tercih edilen bölgeler ise Antalya, Bodrum ve Kıbrıs olacaktır.”

“Ülke olarak, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu yaraları, ancak el ele vererek, hep birlikte aşabiliriz” açıklamasında bulunan Karayal, deprem bölgesi yakınında hizmet veren otelciler için de şunları söyledi: “Depremin ilk günden itibaren, Türkiye’nin her bölgesinden yüzlerce otel, kapılarını hiç tereddüt etmeden depremzedelere açarak, en zor zamanlarımızdaki barınma ihtiyacına büyük katkıda bulundular. Bu vesileyle, depremzedelerimizi hiçbir karşılık beklemeden misafir eden tüm otelci dostlarımıza teşekkürlerimizi iletmek isterim.”