Antalya Büyükşehir belediyesi turizm sezonuyla birlikte denetimlerini arttırdı. Alanya’da faaliyette bulunan taksi ve halk otobüsleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Zabıtası ekipleri tarafından denetleniyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ulaşım Zabıtası ekipleri ilçe genelinde sürdürdükleri rutin denetimlere ek olarak turizm sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte vatandaşların ve turistlerin de şikayetleri doğrultusunda taksi ve halk otobüslerini mercek altına aldı. Vatandaşların ve turistlerin turizm sezonunda ulaşımda bir sorun yaşamaması için ekipler hem gece hem de gündüz ilçenin farklı noktalarında denetim yapıyor. Şoförlerin kurallara uyup uymadığı, temizlik, evrak ve klimaların çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Kurallara uymayan ve sürücülere ise ceza kesiliyor. Denetimler düzenli olarak Alanya’nın farklı noktalarında devam edecek.