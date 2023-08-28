Dünyanın önde gelen turizm firmalarının yer aldığı turizm Pazarı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 1-2 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği ‘’ 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları’’ bir araya gelecek.ŞANLIURFA (İGFA) - Türk Hava Yolları Sponsorluğunda, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Malezya, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Rusya ve Almanya’dan Turizm ve Seyahat Yazarı ile yabancı Influencerler’in katılacağı Kültür ve Turizm buluşmalarında Türk Hava Yolları, TÜRSAB, TÜROB, TÜREB ve Türkiye genelindeki Belediyeler, Acenteler, Oteller olmak üzere 155 stant kurulacak.

Dünyanın en eski ve sağlıklı Şanlıurfa Mutfağı üzerine Dr. Ender Saraç, Ramazan Bingöl ve Ömür Akkor söyleşilerinin yanı sıra Workshop ve Gastronomi etkinlikleri düzenlenecek.

‘’ 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları’’ 1-2 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa Fuar Merkezinde kapılarını açacak.