“İÇ PAZARI YENİDEN KAZANMAK İÇİN FİYATLARDA İNDİRİM YAPILMALI”

“TURİZM BELDELERİNDE AİRBNB’YE İZİN VERİLMEMELİ”

Günibirlik kiralamaların turizm sektörüne darbe vurduğuna dikkat çeken Şebnem Akman Balta, “Airbnb’nin artmasının önüne geçmek için de günübirlik kiraya vermeye ilgili ruhsatlandırmaların denetlenmesi hatta turizm bölgelerinde belki de verilmemesinin sağlanması gerekir. Aksi takdirde üst segment otellerde de yaşanacak krizin 4 yıldızlı otellere doğru da kayacağını düşünmekteyim. O yüzden airbnb konusuna özellikle stratejik noktada olan turizm bölgelerinde daha dikkatli davranmamız gerekir ve mutlaka Bodrum’daki fiyatların realizasyona ihtiyaç duyuluyor” dedi.

“KRİZİN HIZLICA ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR”

Dolar kurundaki ciddi anlamda yaşanan yükseliş ve eurodaki yükseliş nedeniyle insanlar tercihlerini daha çok Yunanistan gibi bölgelere çevirmiş durumdalar. Ayrıca deprem kaynaklı bir güven sorunu da yaşadığı ülkemiz. Bu sorunların atlatılması için hem ekonomide hem de afet bölgesi imajının ortadan kalkması hem de ekonomideki yaşanan bu krizin hızı çözülmesi gerekmektedir.