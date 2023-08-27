Türkiye, 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 30 milyon 93 bin 446 ziyaretçiyi ağırlarken turizmde rekor yılı olan 2019’daki 26 milyon 524 bin rakamını geçti.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, yılın ilk 7 ayında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 26 milyon 766 bin 240’ını yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaş sayılarının Ocak-Haziran dönemi açıklanan 3 milyon 327 bin 206 kişi olan verileri de toplam ziyaretçi rakamlarına yansıdı.

Türkiye’yi Ocak-Temmuz 2023 döneminde ziyaret eden yabancı sayısında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,22 artış yaşandı.

Türkiye’ye ilk 7 ayda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.22 artış ve 3 milyon 498 bin 614 kişi ile Rusya Federasyonu birinci sırada yer aldı.

Sıralamada Almanya yüzde 7,32 artış ve 3 milyon 211 bin 724 kişi ile ikinci, İngiltere de (Birleşik Krallık) yüzde 14 artış ve 2 milyon 63 bin 740 kişi ile üçüncü oldu. İngiltere’yi (Birleşik Krallık) sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Temmuz’da 7,1 Milyon Yabancı Ziyaretçi

Türkiye’ye geçtiğimiz temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 7,25 artış ile 7 milyon 148 bin 44 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya yüzde 2.12 azalış ve 941 bin 597 kişi ile birinci, Rusya Federasyonu yüzde 19.31 artış ve 884 bin 585 kişi ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 5.21 artış ve 574 bin 436 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi (Birleşik Krallık) Polonya ve Bulgaristan takip etti.