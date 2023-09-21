Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, dünyanın en köklü turizm organizasyonu olan Skalİnternational’ın 2024 genel kurulunun İzmir’de yapılacağına dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - Dünyadaki turizm devlerinin gözlerinin İzmir’e çevrileceğini kaydeden Tercan, ‘Bu önemli kongreden önce İspanya Malaga’da kongre yapılacak. İzmir turizmine çıta atlatacak bu fırsat iyi değerlendirilmeli. İzmir Malaga kongresine çıkarma yapmalı. Kentteki tüm kuruluşların işbirliği yaparak İzmir’i güçlü bir tanıtıma hazırlamaları gerekiyor’ dedi.

Skalİnternational’ın, dünyanın en eski ve en köklü turizm organizasyonlarının başında geldiğini belirten Destination İzmir Başkanı ve Skal İzmir Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tercan, büyük çabalar sonucu Skalİnternational‘in 2024 genel kurulunun İzmir’e kazandırıldığını söyledi.

Skal İzmir ‘in gayretleri ile önemli bir fırsat yakalandığını hatırlatan Tercan, ‘Bu dünya kongresi İzmir için çok önemli. 100 yılda olabilecek bir fırsat. İzmir turizminin çıta atlaması, gelişimi için Skal dünya kongresini iyi değerlendirmek gerekiyor’ dedi.

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2024 genel kuruluna tüm dünyadan turizmcilerin, seyahat acentaları sahipleri ve temsilcileri ile tur operatörlerinin geleceğini ifade eden Bülent Tercan sözlerini şöyle sürdürdü: ‘2024 izmir dünya kongresi öncesi en büyük sınav, 2023 Kasım ayında yapılacak Malaga Kongresi olacak. Malaga’da İzmir’e en iyi şekilde tanıtmalı, 2024’ün alt yapısını oluşturmalıyız.

Malaga’yatüm kurum ve kuruluşlarıyla İzmir’in çıkartma yapması gerekiyor. Malaga ya güçlü bir ekiple gidilip, kentin güzel bir tanıtımını ve sunumunu yapmalıyız. Burada İzmir Ticaret Odası ile Büyükşehir Belediyesi’nden özellikle destek bekliyoruz. İzmir bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır.’