Son zamanlarda birçok YouTuber tarafından sıkça dile getirilen "Amerika'da sakın ölme, cenazen ortada kalır" söylemi, Türk Amerikan toplumu tarafından net bir şekilde yalanlanıyor. Bu önemli konu hakkında Federal Chaplain İmam Ahmet Dönmez, ABD Post izleyicileri için açıklamalarda bulundu.

Özlem Özgüt Yörekli / abdpost.com

ABD (İGFA) - ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin mikrofonuna konuşan İmam Ahmet Dönmez, Amerika'da maddi durumu iyi olmayan veya kimsesi bulunmayan bir kişinin vefat etmesi durumunda, cenazesinin ortada kalmadığını belirtti. Türk Amerikan toplumu, bu tür durumlarda yardım kampanyaları düzenleyerek cenaze masraflarını karşılıyor. Cenazeler ya Amerika'da defnediliyor ya da Türkiye'deki akrabalarına gönderiliyor. Eğer cenazenin kimsesi

yoksa, buradaki Müslüman mezarlıklarına defnediliyor.

CENAZE MASRAFLARI VE DESTEKLER

Dönmez, cenazelerin maliyetleri hakkında da bilgi verdi. New York ve çevresinde en ucuz kimsesizler mezarlığı veya şehir dışındaki Müslüman mezarlığında defin maliyetinin 5.000 ile 6.000 dolar arasında olduğunu belirtti.

Türkiye'ye gönderilecek cenazeler için ise maliyet 8.000 ile 9.000 dolar arasında değişiyor. New York dışındaki diğer eyaletlerde bu maliyet 9.000 ile 12.000 dolar arasında oluyor. Bu masraflar, Türk toplumu tarafından toplanan bağışlarla karşılanıyor.

CENAZE HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Cenaze masraflarının, hastaneden alınarak tüm dini İslami vecibelere göre hazırlanmasını ve defnedilmesini kapsadığını belirten Dönmez, "Eğer cenaze buraya defnedilecekse mezarlık masrafları da dahildir. Türkiye'ye gönderilecek cenazelerde ise uçak masrafları ve gönderileceği şehirlere teslimat masrafları dahildir," dedi.

PROSEDÜR VE İŞLEMLER

ABDPost.Com'un bir kişinin vefat etmesi durumunda, cenazenin hastaneden teslim alınması, dini vecibelere uygun olarak hazırlanması ve defnedilmesi gibi tüm işlemler İmam Ahmet Dönmez ve cenaze hizmetleriyle uğraşan kişiler tarafından gerçekleştiriliyor.

Vefat eden kişinin cenazesi, hastaneden alındıktan sonra tüm dini vecibeler yerine getirilerek hazırlanıyor. Cenazenin Türkiye'ye gönderilmesi durumunda ise, gerekli izinler Amerikan otoritelerinden alınıp konsolosluk işlemleri tamamlanarak hızlı bir şekilde cenaze gönderiliyor. Bu süreç New York ve çevresinde genellikle iki gün içinde tamamlanıyor, ancak diğer eyaletlerde bu süre iki haftaya kadar uzayabiliyor.

ÖNLEMLER VE TAVSİYELER

İmam Ahmet Dönmez, herkesin yaşamında olduğu gibi ölümünü de düşünerek önlem alması gerektiğini vurguladı. Hayat sigortası yaptırarak veya birikim yaparak cenaze masraflarını karşılayacak bir fon oluşturmanın önemini belirtti.

Ayrıca, hastaneye girişte bir Türk arkadaşının veya caminin iletişim bilgilerini vermenin, cenazenin usulüne uygun bir şekilde defnedilmesi için kritik olduğunu belirtti. Dönmez, "Eğer bir kişi, hastaneye girişte 'kimsem yok' derse, vefat etmesi durumunda cenazesi bir hafta içinde kimsesizler mezarlığına defnedilir," diyerek önemli bir uyarıda bulundu.

Sonuç olarak, Türk Amerikan toplumu vefat eden hiçbir bireyi ortada bırakmıyor. Türk toplumu arasında güçlü bir yardımlaşma ağı bulunuyor ve bu sayede cenaze masrafları hızlıca toplanarak gerekli işlemler yapılıyor.