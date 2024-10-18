Türk Amerikan vatandaşı 52 yaşındaki Adem Şahin, dördüncü evre kanserle mücadele ediyor. Türk Amerikan toplumu, bu zor zamanlarda Adem’in yanında olmak için harekete geçerek yardım kampanyası başlattı.abdpost.com / ABD (İGFA) - New Jersey’de yaşayan 52 yaşındaki Adem Şahin, yaklaşık üç ay önce grip benzeri belirtilerle hastaneye başvurdu. Yapılan kontroller sonucunda akciğerlerinde sıvı veya iltihap olmadığı, ancak akciğerlerinin bebek ciğeri kadar küçüldüğü tespit edildi. Yaklaşık 10 gün süren hastane tedavisinin ardından evine dönen Şahin, solunum cihazı ile bir süre tedavi gördü. Ancak durumu hızla kötüleşti ve yeniden hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı.

Yapılan tetkikler sonucunda 52 yaşındaki Şahin’e 4'üncü evre akciğer kanseri teşhisi konuldu.

ABDPost.Com'un haberine göre doktorlar, rahatsızlığın bağırsaklardan başlayarak mideye ve en son nefes borusuna kadar yayıldığını belirtti. Şahin’in durumu kritik olduğu için acil bir PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) taramasına ihtiyaç duyuldu; ancak aile, sağlık sigortalarının olmaması nedeniyle bu masrafları karşılamakta zorluk yaşıyor.

Türk Amerikan toplumu, bu zor zamanlarda Adem’in yanında olmak için harekete geçti. Adem Şahin’in tedavi masraflarını karşılamak için sevenleri ve yakınları 'GoFundMe' üzerinden bir yardım kampanyası başlattı. Yardım etmek isteyen herkes, 'GoFundMe' sayfasını ziyaret ederek destek olma imkanı bulabilir. Adem Şahin ve ailesi, bu süreçte alacakları her türlü destek için minnettar olduklarını ifade ediyor.

GoFundMe linki: https://www.gofundme.com/f/support-adem-sahins-cancer-treatment