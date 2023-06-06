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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A-400M uçakları ile görev alacak 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine Türk askerinin ikinci ve üçüncü kafilesinin intikalinin de tamamlandığı açıkladı. ANKARA (İGFA) - Türk askerinin Kosova'ya intikalinin devam ettiğine ilişkin haberi Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştı.

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